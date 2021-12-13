Працівники відділення поліції № 2 (м. Бучач) розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо 36-річної місцевої жительки.

Жінка розповіла, що її сім-карточка заблокована, а з кредитного рахунку зникло 22 000 гривень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

За попередньою інформацією, аферисти привласнили кошти, зробивши дублікат сім-карточки, змінили пароль до кредитки й це допомогло їм без труднощів зняти кошти.

Суть афери полягає в тому що зловмисники відновлюють або замінюють карту дистанційно, без відома власника. Шахрай просто звертається до мобільного оператора з повідомленням про крадіжку телефону і проханням відновити сім-карту.

Для цього необхідно відповісти на ідентифікаційне питання про останні дзвінки. Щоб знати номери, зловмисник може сам кілька разів набрати жертву та змусити її перетелефонувати.

Найпопулярніші – це випадки блокування і перевипуску сім-карт.

Підробивши сімку, шахраї реєструються в мобільному додатку банку. Як тільки вони отримують доступ до рахунку жертви, відразу переказують гроші на свої рахунки інших банків. Банк надсилає одноразові паролі та смс-повідомлення про операції вже на новий фінансовий номер, який зареєстрував шахрай.

Аби вберегти себе від такого роду махінацій найкраще здійснити реєстрацію мобільного номера. Чим точніше ідентифікують особу, якій належить сім-карта, тим менший ризик. Є два варіанти: перехід на «контракт» або прив’язка свого pre-paid номера до паспорта.

Щоб здійснити заміну сім-карти, необхідно переконатися, що вона дійсно належить абоненту, який звернувся у відділення оператора зв’язку. Контрактні абоненти показують паспорт, а незареєстровані pre-paid абоненти, проходять багатокрокову процедуру ідентифікації. Для цього користувач повинен назвати секретне слово, встановлене абонентом, два номери, на які він дзвонить найчастіше, серійний номер sim-карти інші додаткові питання.

Також ви можете уточнити інформацію у вашого оператора про можливу послугу: блокування самостійної заміни вашої SIM-картки сторонніми особами. Саме завдяки цьому громадяни можуть якнайкраще убезпечити свої кошти від рук невідомих осіб.