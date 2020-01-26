Московський Патріархат незаконно прирізав собі більше гектара державної землі на Тернопільщині.

Про це заявляють депутати сільради, котрі стверджують, що їхні підписи під документами підробили, повідомляє ТСН.

На пагорбі у центрі Малих Загайців височить невеличкий храм ХVII століття, поруч корпус келій та ворота. Цей монастирський комплекс має статус пам’ятки культурної спадщини і охороняється державою. На публічній кадастровій карті України ця земля – більше гектару поруч з монастирем – має кадастровий номер і лише єдину примітку: “державна власність”, ані власника землі, ані користувача.

У Держгеокадастрі кажуть, що монахи Загаєцького монастиря не мають права нею користуватися. “Документ, який підтверджує, що вони є землекористувачами, відсутній”, – констатує керівник відділу у Шумському районі ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області Микола Грищенко.

Але монастир відгородив територію, яку чомусь вважає своєю, металевим забором і навіть веде там господарські роботи.

“Вони хотіли, щоби ми проголосували, щоби в приватну власність їм віддати монастиря. Ні, ми того не голосували”, – каже депутат сільської ради Віктор Кодьман.

Депутати Малих та Великих Загайців стверджують, що їхні підписи про передачу землі у постійне користування монахам УПЦ МП підробили у сільській раді.

“Підпис подібний, але це не мій. Ні, не голосувала. Це питання не виносилося на сесії. Ми такого питання навіть не чули, не те що не голосували”, – каже Наталя Святенюк.

У сільській раді секретар показує рішення сесії за 2015 рік про передачу землі монахам, підписи на ньому є. Але самі депутати стверджують — цього не могло бути.

“У 2015 році, по-перше, ще не було поіменного голосування в нас”, – каже Михайло Собко. Не показують журналістам і зареєстрованої заяви від монастиря з проханням передати їм землю – документи обіцяє принести ігумен, який спершу каже, що все законно, а потім відмовляється виконувати обіцяне.

Минулоріч правоохоронці вже розслідували справу про перевищення повноважень депутатами Великозаєцької сільської ради щодо передачі державної землі Московській Церкві. Утім, за кілька місяців провадження закрили.

“Такої шкоди було не встановлено. Відповідно, була відсутня сторона даного складу злочину”, – пояснив керівник Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Андрій Василюк. Тоді депутати поскаржилися на фальсифікацію підписів в СБУ, але звідти скаргу передали знову місцевій поліції. На цьому розслідування і завершилося.

Джерело: RISU