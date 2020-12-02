Підприємців з Тернопільщини підозрюють у привласненні грошей, виділених на ремонт доріг

Черкаська місцева прокуратура та Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Нацполіції України розслідують привласнення коштів на поточному дрібному ремонті доріг на утриманні доріг на загальну суму 11,03 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на ухвалу Соснівського райсуду Черкас від 9 листопада.

Як встановили правоохоронці, у 2019 році Служба автомобільних доріг у Черкаській області провела конкурсні торги на закупівлю робіт по об`єктах, де переможцями визнано:

– ТОВ «Колтех-Транс» – поточний дрібний ремонт автодороги державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни км 225+200 – км 227+650 (окремими ділянками), на 2,59 млн грн.

– ТОВ «Рівнеекспресбуд» – експлуатаційне утримання доріг державного значення (ліквідація вибоїн повітряно-струменевим методом) на суму 3,40 млн грн.

– ТОВ «Євробуд-Індустрія» – поточний дрібний ремонт дороги державного значення Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка км 186+570 – км 211+770 (окремими ділянками), на 3,69 млн грн, а також поточний дрібний ремонт дороги державного значення Р-64 Ківшовата – Шушківка – Лисянка – Моринці -Шевченкове – Тарасівка – /Н-16/ км 19+053 – км 36+853, км 48+383 – км 92+840 (окремими ділянками), на 1,35 млн грн.

Слідство з’ясувало, що роботи по цим об`єктам проводяться з порушенням вимог положення ДСТУ Б В.2.7-119:2011, СОУ 42.1-37641918-085:2018 та інших. Також під час ремонту використовуються завідомо неякісні матеріали.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019251010000073 від 15.05.2019.

ТОВ «Колтех-Транс» (Черкаси) належить директору фірми Сергію Колесниченку. Підприємства із його орбіти займалися поточним ремонтом міських доріг у 2016-2017 рр. Зокрема, «Колтех-Транс» був субпідрядником у КП ЧЕЛУАШ. Ці ремонтні роботи розслідувала поліція та прокуратура. Підприємців підозрюють в ухиленні від сплати податків та в привласненні коштів в особливо великих розмірах. Після того «Колтех-Транс» встиг втрапити ще в низку кримінальних справ.

ТОВ «Євробуд-Індустрія» зареєстроване в Черкасах у вересні 2016 р. Його директором значиться Юлія Геращенко, єдиним засновником – Рубік Абрамян. У 2017-2020 рр. підприємство виграло тендерів на загальну суму 804,28 млн грн., з яких у закупівлях Укравтодору, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» та Департаменту будівництва Черкаської ОДА на 282,71 млн грн.

ТОВ «Рівнеекспресбуд» (м. Шумськ Тернопільської обл.) належить Сергію Олійнику, керівник Лідія Кушнерук.