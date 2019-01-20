Підприємців Тернопільщини тероризують “липові” податківці

20/01/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині знову активізувалися шахраї, які, вдаючи посадових осіб територіальних органів ДФС у Тернопільській області, телефонують до керівників підприємств чи підприємців і вимагають матеріальну винагороду за невтручання в господарську діяльність.

Так, днями у Тернополі невідомі особи, називаючись керівником Тернопільського управління Головного управління ДФС у Тернопільській області, телефонували з номера 066-231-34-24 з вимогою сплатити певну суму коштів на розрахунковий рахунок.

ГУ ДФС у Тернопільській області наголошує, що службові особи Тернопільського управління Головного управління ДФС у Тернопільській області жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Проте, як свідчить практика, частина громадян та суб’єктів підприємницької діяльності не перевіряють інформацію і надають грошові кошти зловмисникам, які представляються службовими особами фіскальної служби, та в очах громадськості кидають тінь та негативно впливають на честь та ділову репутацію працівників Державної фіскальної служби загалом.

Тому в ГУ ДФС у Тернопільській області звертаються до платників податків бути обачними, не піддаватися на провокації, а у разі отримання інформації про такі пропозиції, вчинення протиправних дій від імені працівників органів ДФС негайно повідомити відповідний підрозділ Національної поліції за номером телефону 102 або телефонувати за номером «гарячої» телефонної лінії ДФС України «Пульс» 0 800 501 007, напрямок «4».

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області