Тернопільською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України фізичній особі-підприємцю, що неналежним чином здійснив технічний нагляд за капітальним ремонтом дороги в смт. Велика Березовиця Тернопільського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, під час виконання ремонтно-будівельних робіт дороги, вартістю 1 млн 370 тис грн у селищі поблизу обласного центру, службова особа не забезпечила контролю за обсягом виконаних робіт. В результаті чого ремонтники неякісно уклали вирівнюючий шар дорожнього покриття, заподіявши державі збитки в сумі понад 850 тис. грн.

Санкція ч.2 ст.367 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.