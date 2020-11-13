Допомогу по частковому безробіттю обіцяють підприємцям, які не працюватимуть через «карантин вихідного дня». Сума виплат встановлюється за кожну годину, на яку буде скорочено тривалість робочого часу.

Від початку карантину безробітним на Тернопільщині виплатили понад 66 мільйонів гривень матеріальної допомоги, – розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Кошти отримали близько восьмиста підприємців.

«Загалом допомогу по безробіттю в період карантину в нашій області отримувало 10464 осіб. Серед них – і підприємці, і наймані працівники. Станом на 1 листопада 2020 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 9873 безробітних, що на 37,6% більше, ніж на 1 листопада 2019 року. Серед них половина – проживають у сільській місцевості, 60% – жінки, більше третини – молодь віком до 35 років, кожен четвертий – має додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні».

Нагадаємо, розмір «карантинної» допомоги визначається з фінансових можливостей Фонду зайнятості і не може перевищувати мінімальної заробітної плати. Підприємці кажуть, що рівень допомоги надто низький і не покриває навіть базових витрат.