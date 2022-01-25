200 підприємців з Тернопільщини протестують у Києві. Там відбувається засідання Верховної Ради.

Про це Суспільному повідомила голова профспілки підприємців центрального ринку Тернополя Наталія Шоломейчук.

Загалом під Верховною Радою зібралися понад тисячу осіб, повідомила Суспільному поліція діалогу. Люди вимагають скасувати законопроєкти, які передбачають обов’язкове встановлення касових апаратів, і знизити штрафи за порушення, каже Наталія Шоломейчук. Зокрема, хочуть, щоб депутати прийняли законопроєкт №5866, який має спростити умови для підприємців.

Наталія Шоломейчук розповіла, що люди зараз перебувають на вулиці Грушевського. Вони хотіли організувати ходу центром Києва, але поліція перекрила їм шлях.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року набув чинності закон про обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Ті, хто від клієнтів отримують готівку, мають встановити касовий апарат або програмний реєстратор розрахункових операцій.

Закон ухвалили рік тому, але в грудні 2020 після протестів підприємців його відтермінували на рік. Передбачені штрафи – 100% від суми чека за перше порушення та 150% за наступні.