Підприємці з Тернопільщини підсолодять життя чернівецьким школярам

17/01/2019 Розмір тексту:

Управління освіти Чернівецької міської ради в результаті відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Вектор-трейд-захід» на закупівлю цукру для шкіл міста. Сума договору складає 833 тис. грн.

Про це повідомляють Наші гроші. Львів з посиланням на сайт закупівель Prozorro.

Крім переможця участь у торгах взяв лише один учасник ТОВ «Вестендер» із пропозицією на 11,4 тис. грн дорожчою. Під час аукціону учасники не торгувались та не знижували цін.

Згідно з договором, переможець торгів зобов’язаний постачати цукор щомісяця до кінця 2019 року. Загалом відділ освіти придбав 54,5 тонн цукру по 15,3 грн за кілограм. Така ціна є значно вищою ніж середньоринкова. Так, у грудні 2018 року, за даними Держстату, роздрібні ціни на цукор в Чернівецькій області становили 13,66 грн/кг, а на гуртових ринках його ціна зараз становить 10,5 грн.

ТОВ «Вектор-трейд-захід» у тендерній документації зазначає, що купуватиме товар у ТОВ «Радехівський цукор». Вартість доставки такої кількості продукції до Чернівців становитиме приблизно 30 тис. грн. Але навіть за умови плати за доставку, управління освіти Чернівецької міськради переплатить за товар близько 200 тис. грн.

ТОВ «Вектор-трейд-захід» зареєстроване у 2016 році у Чернівцях, а його власниками є жителі Заліщиків (Тернопільська область) Роман та Оксана Білявські. Це перше держзамовлення фірми у 2019 році. У 2018 компанія підписала 24 договори на 11,79 млн грн, з яких усі з бюджетними установами Чернівецької області.