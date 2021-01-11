Сьогодні у Тернополі під облдержадміністрацією зібралися підприємці. Вони вимагали дозволу на роботу під час локдауну.

Зі словами «Ганьба!» зустріли протестувальники керівництво облдержадміністрації. Люди просили забезпечити їм конституційне право на працю.

«Ми маємо гарантоване Конституцією право на працю. У нас є відповідальність перед нашими працівниками. Врешті решт, ми маємо забезпечувати свої родини. Цей рік і так нереально складний. У більшості з нас вже витратили всі свої заощадження, а дехто взагалі заліз у борги. Ми готові дотримуватися всіх вимог. Тільки дайте можливість працювати. Вже несила терпіти ці неадекватні рішення влади. Незрозуміло, чому на Буковелі можна розважатися, а тут працювати не можна», – каже підприємиця Наталія.

Представники бізнесу підготували звернення до керівників області, начальника Нацполіції, президента і Кабміну з вимогою – скасувати локдаун. У поліції підприємці просили не блокувати їхню роботу. «Ми прийшли сьогодні, щоб сказати владі, що ми хочемо працювати. Ми вимагаємо у влади дати нам таку можливість. Ми підготували звернення, де вказані наші вимоги, і попросили передати його до Уряду. Також ми порухаємо, скільки вартують втрати через локдаун, і передамо це до Уряду, щоб нам компенсували втрати. Це і оренда, і податки. Якщо хочуть, щоб ми сиділи вдома, ми можемо це робити. Хай компенсують нам наші витрати, і це не 8 тис. грн», – зазначила голова ГО «Підприємці Галичини» Ольга Шахін.

До протестувальників вийшов перший заступник голови ОДА Ігор Дем’янчук. Він просив підприємців дотримуватися вимог локдауну, який діятиме до 25 січня. «Знаю, що багато хто з вас уже стомився від карантинних вимог. Але давайте наберемося терпіння та дочекаємося закінчення карантину, аби всі зусилля з протидії поширенню коронавірусу не пішли нанівець. Країна робить усе можливе, аби ми швидше могли повернутися до звичного способу життя. Кожен з нас має допомогти у цьому!», – наголосив Ігор Дем`янчук.

Тим часом підприємці налаштовані далі відстоювати право на працю. Представники бізнесу готуються протестувати в столиці.