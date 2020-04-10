Експрес-тести та костюми індивідуального захисту передали підприємці сімейним лікарям у Тернополі.

Це дозволить протестувати щодо коронавірусу медиків, які контактують з хворими.

Наразі у Тернополі підтверджено 9 випадків захворювання на COVID-19, – зазначив міський голова Сергій Надал. Троє хворих перебувають на стаціонарному лікуванні, шестеро – на амбулаторному під контролем сімейних лікарів.

«Загалом у лікарнях міста лікується від коронавірусу 14 людей. З дитячої лікарні вже виписано 5 дітей 3 дорослих. Стан тримісячного немовляти покращився. Сьогодні ми передали спеціальні захисні костюми для сімейних лікарів, а також 3 тисячі експрес-тестів, щоб проводити швидке тестування».

Додамо, експрес-тести щодо коронавірусу проведуть у Тернополі також комунальникам, водіям та іншим працівникам стратегічних підприємств, що продовжують працювати під час карантину.

Софія Романська