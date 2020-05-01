Минулого тижня у Тернополі та кількох інших містах України пройшли акції протесту, в яких підприємці вимагали від влади відновити роботу малого та середнього бізнесу. Адже на відміну від великих торгівельних точок, вони змушені були припинити свою роботу.

Учасники акції закликали послабити обмеження з 1 травня, оскільки самі вони готові працювати, дотримуючись усіх санітарно-епідеміологічних заходів.

“Це цілком природня реакція підприємницького середовища, передбачувана поведінка тих людей, які ніколи не покладалися на підтримку держави. Вони самостійно забезпечують свої сім’ї і дають роботу іншим нашим співгромадянам,” – зазначає депутат Тернопільської обласної ради від ВО “Свобода” Олег Сиротюк. На його переконливу думку, саме через розмиту стратегію державної влади та неможливість забезпечити хоч якимись гарантіями ФОПів, виникає бунт населення, який є цілком природнім в даних умовах.

“В цей період часу, коли не всі дії влади є зрозумілими, звичайно що люди будуть реагувати. Візьмімо за приклад поведінку європейських країн – там влада чітко і грунтовно пояснила людям, яким чином підтримуватиметься малий і середній бізнес, податкові канікули, кредити компенсації і т.п. Тобто підприємці розуміють, скільки часу можуть витримати без свого бізнесу і на яку саме підтримку їм розраховувати зі сторони держави” – коментує Олег Сиротюк.

За словами голови Тернопільської обласної організації ВО “Свобода”, окрім скасування ЄСВ для ФОПів, їм більше нічого не запропонували: ні зрозумілої кредитної політики, ні чітко окресленого ставлення до податкового навантаження, чому одні працюють, а інші ні.

“Врешті-решт, є дуже багато запитань, на які у влади немає відповідей. Тому і люди виходять на акції протесту, щоб заявити про свою позицію й вимагати хоча б якоїсь підтримки. Президент, Уряд, Верховна рада фактично програють комунікацію з людьми, якою вони завжди хизувалися і ставили в пріоритети вирішення важливих питань.

Вважаю, що в теперішній ситуації Уряд повинен взяти на себе відповідальність, проаналізувати вимоги підприємців й прийняти необхідні грамотні рішення. Оскільки, як центральний орган виконавчої влади, саме урядовці несуть відповідальність за політику в умовах пандемії коронавірусу”, – наголошує Олег Сиротюк.

Більше про акцію протесту підприємців, та такі важливі питання як рік роботи нового керівництва держави, звернення Тернопільської міської влади до парламенту, розслідування вбивства Катерини Гандзюк й справи Майдану – дивіться в записі прямого ефіру з депутатом облради від ВО “Свобода” Олегом Сиротюком на телеканалі “Файне місто”.

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