Близько шести тисяч ФОП-ів на Тернопільщині закрилися під час карантину.

Про це повідомили у профспілці підприємців Тернопільського ринку. Представники малого бізнесу зупиняють діяльність через податкове навантаження, перевірки та відсутність умов для збуту товару.

З наступного року підприємці 2 — 4 категорій повинні використовувати касові апарати у торгівлі. Це ще одна причина, чому представники малого бізнесу зупиняють діяльність, – каже підприємиця Оксана Мадір. Процедура фіскалізації потребує значних фінансових вкладень.

“На центральному ринку навіть інтернету немає. Комп’ютеризувати нашу діяльність надзвичайно складно. Потребує це все дуже великих витрат. В такій ситуації легше закритися, ніж працювати собі у збитки. Крім того, зараз податкове навантаження є великим. Розпочалися перевірки з Держпродспоживслужби. Це все витримати підприємцеві просто нереально”.

Під час карантину на ринках у Тернополі значно поменшало покупців, – розповідають підприємці. Відтак реалізувати продукцію складно. Як наслідок — частина підприємців вже зупинила роботу. Підтвердження цього є порожні стелажі.