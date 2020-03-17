До співробітників Гусятинського відділення поліції із заявою звернувся директор державного підприємства, що в місті Хоростків, про те, що на початку березня вони перерахували кошти для придбання мінеральних добрив, проте замовлення не отримали і контактний телефон постачальників не відповідає.

Поліцейські з’ясували, пропозиція щодо придбання міндобрив надійшла на електронну адресу підприємства начебто від товариства з обмеженою відповідальність «Адр Альянс». У науковому підприємстві зацікавилися вигідною ціною й, підписавши надісланий договір, зробили замовлення на суму майже 90 тисяч гривень. Коли ж кошти були перераховані, на контактний телефон перестали відповідати. Представники держпідприємства стали в мережі шукати дані товариства з якими підписали контракт. Коли ж вдалося зв’язатися з директором, той запевнив, що вже декілька років не здійснює господарської діяльності.

Потерпілі із заявою звернулися до поліції. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває перевірка.