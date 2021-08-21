П’ять справ про порушення суб’єктами господарювання законодавства про працю розглянули в Управлінні Держпраці у Тернопільській області 20 серпня.

Розгляд справ відбувся за участі начальника управління Віталія Мариновського, представників відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів та юридичного сектору. У результаті винесено постанови про накладення штрафів на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень.

Справи стосувалися порушення роботодавцями трудових відносин з працівниками, створення перешкод під час перевірки, яку проводили інспектори праці, невиконання вимог щодо оформлення трудових відносин у визначений термін, своєчасної та повної виплати працівникам заробітної плати, остаточного розрахунку при звільненні.

– На підприємство, яке здійснює виробництво будівельних матеріалів та, яке перебуває на загальній системі оподаткуванні і, на якому під час інспектування було виявлено 11 неоформлених працівників, накладено штраф у розмірі 660 тисяч гривень, – повідомили в Управлінні Держпраці. – До фінансової відповідальності на загальну суму 360 тисяч гривень притягнули підприємця, у якого під час повторного інспектування виконання вимог припису було знову виявлено двох неоформлених продавців. За допуск працівника без оформлення трудових відносин накладено фінансові санкції у розмірі 60 тисяч гривень на підприємство, яке перебуває на загальній системі оподаткування. Розгляд цієї справи відбувся за матеріалами перевірки територіального органу ДПС. На ще одне підприємство, на якому було створено перешкоди у проведенні інспекційного відвідування застосовано фінансові санкції у розмірі 96 тисяч гривень. Штраф у розмірі 162 тисячі гривень також накладено на підприємство, у якого під час планової перевірки було виявлено 12 порушень законодавства про працю та, яке не усунуло їх на виконання вимог припису у встановлений термін.

Ці постанови Управління Держпраці набрали законної сили з дня їхнього винесення. Разом з тим, вищезазначені процесуальні документи вважатимуться виконаними якщо суб’єкти господарювання сплатять половину вказаних розмірів штрафу.