Підприємство, яке зробило тваринний могильник поблизу Тернополя, оштрафували “аж” на 1700 гривень

18/02/2019 Розмір тексту:

Залишки тваринного могильника, який виявили під Тернополем, відправлять на переробку до Хмельниччини. Почали ліквідовувати звалище вже цими вихідними.

Нагадаємо, спеціальна комісія встановила, що територія звалища перебуває у користуванні ТОВ «Біобластер». Відтак за фактом забруднення ділянки на керівника цього підприємства накладено штраф у розмірі 1700 грн. Окрім цього, екологи вимагають заборонити діяльність цього підприємства.

«За невиконання приписів, а також забруднення ділянки на керівника ТОВ «Біобластер» накладено штраф у розмірі 1700 грн. Також екоінспеція готує позов до суду, щоб припинити діяльність «Біобластеру». Окрім цього, ми відібрали землю з цієї ділянки і зараз досліджуємо рівень її забрудненості. Загалом площа забрудненої земельної ділянки – 400 метрів квадратних. І в результаті аналізу зразків з цієї земельної ділянки, ми дорахуємо підприємству штраф ще і за забруднення довкілля», – каже Едуард Ференц.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, керівництво ТОВ «Біобластер» уклало угоду з Шепетівською філією ДП «Укрветсанзавод» на Хмельниччині, де перероблятимуть залишки відходів.

Софія Романська