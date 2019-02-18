Підприємство, яке зробило тваринний могильник поблизу Тернополя, оштрафували “аж” на 1700 гривень
Залишки тваринного могильника, який виявили під Тернополем, відправлять на переробку до Хмельниччини. Почали ліквідовувати звалище вже цими вихідними.
Нагадаємо, спеціальна комісія встановила, що територія звалища перебуває у користуванні ТОВ «Біобластер». Відтак за фактом забруднення ділянки на керівника цього підприємства накладено штраф у розмірі 1700 грн. Окрім цього, екологи вимагають заборонити діяльність цього підприємства.
«За невиконання приписів, а також забруднення ділянки на керівника ТОВ «Біобластер» накладено штраф у розмірі 1700 грн. Також екоінспеція готує позов до суду, щоб припинити діяльність «Біобластеру». Окрім цього, ми відібрали землю з цієї ділянки і зараз досліджуємо рівень її забрудненості. Загалом площа забрудненої земельної ділянки – 400 метрів квадратних. І в результаті аналізу зразків з цієї земельної ділянки, ми дорахуємо підприємству штраф ще і за забруднення довкілля», – каже Едуард Ференц.
Як повідомили у Держпродспоживслужбі, керівництво ТОВ «Біобластер» уклало угоду з Шепетівською філією ДП «Укрветсанзавод» на Хмельниччині, де перероблятимуть залишки відходів.
Софія Романська
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- Підприємство, яке зробило тваринний могильник поблизу Тернополя, оштрафували “аж” на 1700 гривень
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