У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» відбувся п’ятнадцятий «Всеукраїнський День Поля та Саду». Гості зі всієї України та країн Європи приїхали у Бучач, щоб перейняти досвід сучасного підприємства.

Особливістю цього господарства є повний цикл виробництва – від поля до готової продукції, яка реалізовується не лише в Україні, а й в усьому світі. Приміром, яблука із ФГ «Гадз» можна придбати у більш, ніж 20 країнах. А зростають вони на нашій землі починаючи з саджанців.

На ділянках площею 50 гектарів зростає мільйон саджанців, які згодом плодоноситимуть не лише в українських садах, а й у Французьких, Голландських, Бельгійських.

«Коли на початкових етапах ми десь старались збільшити площі насаджень розсадника, то на даному етапі селекція йде вперед і ми вже пробуємо виводити в себе нові сорти, а також завозим сорти, які не є районовані в Україні, проте ми їх тут випробуємо і маємо досить хороші результати. Селекція йде вперед, в світі тренди міняються на сорти яблук, і ми стараємося іти в ногу разом зі змінами,» – каже директор з садівництва ФГ «Гадз» Тарас Мельник.

Оглянути потужне садівниче господарство приїхали члени національної асоціації «Укрсадпром». Констатують – українське яблуко швидко стає конкурентним на світовому ринку, тому за такими садами – майбутнє і основні показники експорту регіону.

«Це дуже добре, що країна рухається вперед і ми стаємо загальновизнаним лідером не тільки в пшениці, чи інших зернових культурах, але нас вже знають країни, і навіть інші континенти, як виробників якісних яблук. Звичайно ж, ситуація не проста. Конкуренція по іншу сторону прикордонного стовпа. Чи нас чекає Європа і інші виробники яблук – мабуть, що ні. Але ми складемо їм конкуренцію. – зазначив голова національної асоціації «Укрсадпром» Юрій Вахіль. – Мене завжди тішать люди, які своєю працею змінюють своє місто, район, область і країну. Ми тішимось, що Петро Іванович змінює все навколо і робить кращим. Таких би людей більше.»

Щороку багато змін відбувається у господарстві. Так учасники цьогорічного Всеукраїнського Дня поля та саду побачили нову техніку, яка працює в саду – контурні обрізчики і борони, які допомагають зменшити використання людського ресурсу, а також новітні оприскувачі.

«Фермерському господарству є чим здивувати. Тому, що у нас як в саду, так і в логістичному комплексі представлені всі найкращі європейські технології, сад посаджений згідно європейських стандартів. Також наші працівники щорічно відвідують іноземні господарства і виставки, де навчаються, де переймають досвід і впроваджують усе це на нашому господарстві. Також ви бачите європейську сортувальну лінію, яка дозволяє якісно сортувати, якісно продавати наш продукт. Зараз ми експортуємо яблуко у понад 20 країн, тому весь світ може дізнатися, що таке українська продукція,» – каже заступник голови ФГ «Гадз» Олег Грицак.

Саме такий стрімкий розвиток господарства хочуть бачити учасники Дня поля та Саду, які щороку приїжджають за досвідом.

Господарі діляться думками про подальший розвиток садівничого господарства. Вже зараз у нього інвестовано 420 мільйонів гривень. Усі ці кошти – банківські кредити. Будівництво холодильного комплексу – 120 мільйонів, будівництво електропідстанції – ще 20 мільйонів. Сплачено 21 мільйон податків і 45 мільйонів банківських відсотків за три роки. Тому найбільше бажання господарів – лояльні банківські кредити, під 3-5% річних. Адже витрачені за кредити кошти компанія могла б інвестувати у розвиток виробнитцва.

«Ми завжди в творчому пошуку. Не завжди ми втілюємо в життя те, що плануємо тому, що ми працюємо на землі і можемо інвестувати тільки з двох джерел – те, що ми заробили на землі або позичити в банку. Нажаль, минулий рік цінова пропозиція по нашій продукції садівництва не була висока, на межі собівартості. Сподіваємося, цей рік буде абсолютно іншим. Хороший колектив. Ми мали вже будувати переробний завод, але на рік спинилися тому, що кредити під 18,8 %, і ми боїмося зайти задалеко в кредит. Бо завжди повинен бути баланс: що ти можеш позичити чужого і що ти можеш вкласти своє. Тому часом краще спинитися на пів року, погасити тіло кредиту, а тоді рухатися вперед» – зазначив голова спостережної ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Герой України Петро Гадз.

Чимало світових компаній представили свою продукцію на Дні Поля та Саду. Так учасники заходу мають можливість не лише ознайомитися з новинками в напрямку обробітку землі, а й побачити їх роботу в дії на випробувальних ділянках.

Учасники Всеукраїнського Дня Поля та Саду оглянули також виставку сучасної техніки.