Керівництво тернопільської філії «Райффайзен Банку Аваль» відвідало фермерське господарство «ГАДЗ».

Під час зустрічі колишній директор обласної дирекції банку «Аваль» (тепер – «Райффайзен Банк Аваль») Микола Стельмах та теперішній директор тернопільської філії «Райффайзен Банку Аваль» Віктор Лобунь разом із засновником ФГ «ГАДЗ» Петром Гадзом пригадали перші роки співпраці, а також оглянули потужності господарства.

– Перший кредит, який я взяв у своєму житті, мені надав Микола Максимович. Досі пам’ятаю, як ми сіли в кабінеті, поговорили 10 хвилин і він сказав: «Петре, я тобі вірю». З того часу пройшло 22 роки. І тепер я щороку кредитуюся у «Райффайзен Банку Аваль». За понад два десятки років жодного разу не було такого, щоб я безвідповідально ставився до своїх кредитних зобов’язань. Завжди було розуміння, завжди я вчасно все віддавав, – зазначив під час зустрічі Петро Гадз.

Засновник «ГАДЗ» подякував керівництву банку за те, що у свій час повірили йому та дали змогу розвинути таке потужне господарство.

– Я відчував, що це моє, тому відступати не збирався. Я народився в селі, сапав з мамою буряки, з батьком їздив трактором, випасав корову… Я знав сільське господарство і був впевнений, що впораюся. Микола Максимович Стельмах повірив мені і дав у кредит гроші – 3 млн грн. Тепер, коли мене питають, як я став успішним, відповідаю: «Я не став успішним сам». Менеджмент «Райффайзен Банку Аваль» змушував, щоб наша компанія була легальною, щоб люди працювали офіційно й отримували гідну зарплатню, щоб був фінансовий аудит. Саме це стимулювало нас до бізнесу за прикладом США, Німеччини – правдивого, а не фальшивого, – наголосив Петро Гадз.

Керівники банку відзначили, що Петро Гадз – надійний партнер, який завжди вчасно виконує усі кредитні зобов’язання й раціонально використовує кошти.

– Підприємства Петра Гадза – це велика корпорація, яка об’єднує декілька напрямків. Коли ми сьогодні побачили, як розвивається садівництво, тваринництво, то приємно здивувалися. Я пригадую нашу першу зустріч, яка була так давно. Я побачив, як у Петра Гадза горять очі й відчув, що цій людині можна довіряти. Щороку Петро Іванович направляє кошти на інвестиції, це багато говорить про нього як про господаря. Не було так, що заробив кошти, а потім проїв їх. Усе починалося з малих кредитів, зараз вони вже, звісно, більші, але я спокійний, бо гроші використовують раціонально. ФГ «ГАДЗ» – господарство, у якому є ліквідність, саме тому кошти ми можемо давати навіть з заплющеними очима, – розповів Микола Стельмах.

Порядність надійного партнера – ФГ «ГАДЗ» підкреслив й теперішній директор тернопільської філії «Райффайзен Банку Аваль» Віктор Лобунь.

– Петро Іванович належить до тих 5% людей, яких називають справжніми підприємцями. Ідеї, які він виношує і оголошує, хтось може не розуміти, не підтримувати, але Петро Гадз добре знає, що доведе справу до завершення. Сьогодні він – стрижень потужного господарства, яке веде чесну та прозору діяльність й сплачує мільйонні податки, – наголосив Віктор Лобунь.