Провідні підприємства Тернопільщини ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ» починають розвивати промисловий туризм.

Його мета – пізнати суть та особливості функціонування підприємств, заводів, станцій. У такий спосіб туристи відкривають для себе процес виготовлення продукції, яку споживають.

Завдяки промисловому туризму люди стають ближчими до виробника. Можуть побачити зсередини технології виробництва. Окрім цього, мають нагоду продегустувати весь асортимент продукції, кажуть у «Бучачагрохлібпромі».

НА минулих вихідних, 25-26 вересня, одними із перших учасників та відкривачів цього виду туризму стали учні тернопільської школи № 6. Разом із батьками та вчителями діти відвідали ферми ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та сади ФГ «ГАДЗ». Тут на них чекали екскурсії, дегустація яблук, соків, чипсів. Також Петро Іванович Гадз розповів школярам про власний шлях до успіху.

– Колись я також був маленьким хлопчиком, який багато мріяв. Спершу опанував професію музиканта, а потім закохався в поле й став фермером. Яким – сьогодні ви побачили. Ми мусимо робити Україну економічно сильною, багатою, щоб люди мали великі зарплати, хороші дороги та сучасну інфраструктуру. Ми маємо зробити Україну найкращою у світі. Діти, реалізувати це можемо тільки ми з вами! Ставте собі цілі на майбутнє та поступово йдіть до них. Коли ви станете дорослими – ці мрії почнуть здійснюватися, – зазначив Петро Гадз.

Опісля зустрічі школярі не стримували емоцій. Розповіли, що екскурсія була дуже цікавою, а найбільше їм сподобалося гладити корів та маленьких телят.