Майже два десятки дерев туї та сім кущів ялівцю зникли із господарства жителя Борщівського району.

Власник звернувся у поліцію із заявою про крадіжку, збитки оцінив у п’ять тисяч гривень. Зниклі декоративні дерева правоохоронці розшукали у сусідньому селі. Місцевий приватний підприємець озеленив ними територію магазину і каплички. Чоловік навіть не підозрював, що заплатив за крадений живопліт, і розповів у кого придбав дерева.

Як з’ясувалося, заробив на чужій праці сусід потерпілого. Тепер він відповідатиме за крадіжку, повідомляють у поліції.