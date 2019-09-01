У Чорткові побутовий конфлікт переріс у рукоприкладство.

Як повідомляє Терен, вислухавши зауваження від сусідки, чоловік у відповідь спершу дозволив собі зайвого словесно, а потім – жорстоко побив її.

25-річна мешканка Чорткова, у якої є ІІ група інвалідності, проживає на вулиці Сагайдачного, мікрорайон Калічівка. Протягом тривалого часу напроти її приватного будинку, засипаючи обрив та вирівнюючи ділянку, вивозили землю.

Аж раптом один із сусідів, котрий веде підприємницьку діяльність на ринку, вирішив скористатись можливістю та висипати будівельне сміття (у тому числі поліетиленові пакети, пластикові пляшки) у той же обрив. Коли жінка побачила це, почала пояснювати чоловіку, що це – не сміттярка, і попросила забрати викинуте назад. Він же, довго не думаючи, відразу перевів розмову на високі тони. Втім, на цьому не зупинився – словесна перепалка переросла у рукоприкладство, завдавши жінці відразу декілька сильних ударів у голову та груди.

Медики діагностували у дівчини забій грудної клітки та є підозра на струс головного мозку. Кримінальне провадження вже відкрите, наразі підприємцю інкримінують статтю 125, частину 1 – умисне легке тілесне ушкодження, триває досудове розслідування.