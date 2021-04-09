Підприємець, котрий робив ремонт у селищній раді і школі, привласнив майже 45 тисяч гривень

Майже 45 тисяч гривень привласнив підрядник під час виконання ремонтних робіт на Бучаччині. Про незаконні заробітки стало відомо після проведеної ревізії.

Як з’ясувалося, один із приватних підприємців, який виконував роботи по проведенню капітального ремонту в адміністративній будівлі однієї з селищних рад та в школі, вказав завищені ціни. В акти виконаних робіт він вніс завідомо неправдиві дані. Роботи тривали впродовж 2016-2017 років.

Проте, після того, як якість та обсяг виконаних робіт перевірила спеціально створена комісія, то з’ясувалося, що вони не відповідають оплаченим коштам.

Таким чином підприємець заробив близько 16 тисяч на ремонті селищної ради та майже 29 тисяч на актовій залі школи.

Підозрюваний у скоєному зізнався, гроші повернув. Проте йому доведеться відповідати у суді за правопорушення згідно статті 190 частина 2 ККУ.