Поліцейські перевіряють факт незаконного видобутку піщаної суміші по вулиці Микулинецькій у Тернополі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від керівника громадської організації протидії корупції та моніторинг екології “Скеля” про те, що по вулиці Микулинецькій здійснюється незаконний видобуток піщаної суміші.

Виїхавши за вказаною адресою, правоохоронці виявили дві одиниці техніки: завантажений піщаною сумішшю автомобіль КамАЗ та екскаватор. Нікого з людей на місці події не застали.

За даним фактом проводиться перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.