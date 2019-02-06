Підпільна заправка на Тернопільщині загрожувала життю людей. ФОТО

05/02/2019 Розмір тексту:

Кременецькою місцевою прокуратурою спільно з поліцією викрито нелегальну заправну станцію в одному із населених пунктів Підволочиського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що фізична особа працювала там без передбачених законодавством документів, порушуючи правила безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, чим створювала загрозу життю людей.

На підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду проведено обшук автозаправного модуля, що діяв нелегально.

Під час обшуку виявлено близько 10 000 літрів дизельного палива, реалізація якого здійснювалась без дозвільних документів.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.272 КК України.