Пригадуєте, як починаються улюблені мною (і багатьма) “Пригоди бравого солдата Швейка”?

– Отож, уколошкали нашого Фердінанда, – сказала Швейку його служанка….

– Йезус Марія! – вигукнув Швейк, – ось тобі й на! І де ж це з паном ерцгерцогом сталося?

– Уколошкали його в Сараєві. З револьвера. Їхав він там зі своєю ерцгерцогинею в автомобілі…

Саме цього дня 105 років тому, 28 червня 1914 р., в столиці Боснії прозвучали два постріли з пістолета бельгійського виробництва. До них доля, здавалося, оберігала спадкоємця Австро-Угорського престолу ерцгерцога Франца Фердінанда, який прибув у Сараєво з візитом: пожбурена в нього одним із змовників-терористів граната вибухнула, не завдавши високому гостю жодної шкоди. А от вже кулі, влучно випущені у нього і його дружину сербським гімназистом-екстремістом Гаврилом Принципом, були надзвичайно дороговартісними і значущими з точки зору тектонічних процесів у європейській та світовій історії, що їх вони викликали. Фактично слабосилий туберкульозник спромігся на таке, на що навряд чи й сподівався – підпалив бікфордів шнур, який спричинив вибух страхітливої сили. Співставте: два постріли і, як наслідок – Перша світова війна й понад 20 млн. загиблих військових і цивільних; лютнева і жовтнева революція в Російській імперії, а також листопадова революція – в Німецькій; розпад Російської, Німецької, Османської та Австро-Угорської імперій; переділ колоній переможених на користь переможців; Версальський договір, який створив передумови для ще жорстокішої та кривавішої Другої світової війни… Можна знову згадати епізод з “Пригод Швейка…”, коли в канцелярії поліцейського управління старенький інспектор добродушно казав заарештованим начебто за державну зраду завсідникам празьких шинків:

– Цей Фердінанд вам боком вилізе!

Замах у Сараєво 28 червня 1914 р. таки виліз боком дуже багатьом. Самому ж Г. Принципу історія віддала належне за його відчайдушний вчинок: у столиці Сербії Белграді є вулиця його імені а також споруджено пам’ятник йому, на відкритті якого президент країни заявив, що “Гаврило Принцип був героєм, символом ідеї визволення”.

Може, й так. Точки зору, як відомо, визначаються точками стояння і можуть суттєво відрізнятися…

Ігор Дуда