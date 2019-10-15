Умисне знищення або пошкодження майна розслідують працівники Бучацького відділення поліції.

У ніч з 13 на 14 жовтня на лінію “102” надійшло повідомлення про пожежу. Житель райцентру заявив, що горить легковий автомобіль його сусіда.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та рятувальники. Як з’ясувалося, горів транспортний засіб марки Chevrolet Aveo. Автівка стояла припаркована на вулиці, неподалік будинку його власника. На щастя, інших транспортних засобів поруч не було і вогонь не зміг перекинутися далі.

Наряд служби надзвичайних ситуацій пожежу ліквідував. Причини займання встановлюватимуть експерти.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 194 частина 2 ККУ, повідомляють у поліції.

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