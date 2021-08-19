Зловмисника, який вчинив опір працівникам поліції, затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

18 серпня близько 18.30 під час виконання службових обов’язків співробітники Тернопільського районного управління поліції прийшли до квартири 38-річного жителя обласного центру, аби вручити йому повістку про виклик до поліції. Чоловік фігурує підозрюваним у кримінальному провадженні, проте уникає проведення слідчих дій.

Власник помешкання вийшов з предметом, схожим на пістолет, та почав погрожувати працівникам поліції. Правоохоронці вгамували правопорушника та вилучили у нього зброю. На місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.