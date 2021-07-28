27 липня Тернопільський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу 17-річному юнаку, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної жительки Тернопільського району. Рішення – залишити підозрюваного у злочині під вартою до 27 серпня 2021 року. Під варту взяти у залі суду.

Нагадаємо, злочин трапився у селі Настасів Тернопільського району. Попередньо, 23 липня, неповнолітні дівчата та хлопці відпочивали на місцевому ставі. Того ж вечора одну з дівчат зґвалтували. Постраждалу госпіталізували до реанімації і лише вчора, 26 липня, її перевели у звичайну палату.

У поліції журналістам “Файного міста” повідомили, особу юнака, який ймовірно скоїв злочин, встановлено. Йому оголошено про підозру. Також у відомстві додали, що станом на зараз проводяться слідчі дії та судово-медична експертиза. Відкрито кримінальне провадження за ч4. статті 152 ККУ – зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього. Карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Більш детальних подробиць трагедії у поліції не розголошують згідно з ст.27 “Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій”.

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