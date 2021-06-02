Підозрюваного у резонансному вбивстві біля “Алюру” взяли під варту

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Про це повідомляє Терміново з посиланням на пресслужбу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

За версією слідства, 30 травня 2021 року близько 05 години, перебуваючи неподалік супермаркету «АТБ», що на проспекті Злуки в місті Тернополі, в ході конфлікту, громадянин С. умисно наніс декілька ударів по тілу потерпілого, від яких останній помер на місці події.

Слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проголошено текст ухвали відповідно до якої підозрюваному С. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.

Зазначимо, що ухвала слідчого судді не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Читайте на цю тему:

Жаль і злість

Зламали хребет через навушник: деталі жорстокого вбивства біля нічного клубу. ВІДЕО

Жахливе вбивство біля нічного клубу: поліція затримала підозрюваного

Біля скандального нічного клубу у Тернополі сталося жахливе вбивство. ВІДЕО 18+