Завищили вартість робіт при будівництві каналу «Водної арени» у Тернополі – підозрюють підрядника та працівника УКБ Тернопільської ОДА.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури оголошено про підозру в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків виконавцю робіт товариства-підрядника та інспектору відділу управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, що заподіяло істотної шкоди державним інтересам виконавця (ч. 1 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що між управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та одним з товариств з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду щодо будівництва гідротехнічних споруд веслувального каналу з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль». Під час будівництва каналу підрядник у актах приймання-передачі виконаних робіт за червень, серпень, вересень 2020 року вказав неправдиві дані щодо обсягу виконаної роботи, а інспектор з технічного нагляду належно не перевірив дані, зазначені в документах. На підставі підписаних актів управлінням ОДА підряднику були перераховані кошти, якими товариство розпорядилось на власний розсуд.

Через неправомірні дії підозрюваних осіб бюджету спричинено збитків на суму майже 160 тис грн.

Триває розслідування, яке здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.