Підозрюють чоловіка з дитиною: у тернопільських маршрутках орудує кишеньковий злодій

05/12/2018 0
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Впродовж минулої доби до співробітників Тернопільського відділу поліції звернулося троє тернополянок, котрих обікрали в маршрутках. Загальні збитки сягають майже 26 тисяч гривень.

Як повідомляють у поліції, у всіх потерпілих схожа історія: їхали у громадському транспорті і не помітили, як з їх сумок поцупили майно. У 24-річної тернополянки викрали дорогий телефон та планшет. У 52-річної жінки злодій витягнув гаманець, в якому було 1400 гривень. У мешканки села Драганівка Тернопільського району після проїзду у маршрутці зникло 400 гривень.

Двоє із потерпілих вказали, що біля них крутився невідомий чоловік з дитиною  і він може бути причетний до протиправного. Підозрюваному на вигляд 30 років,  зріст близько 170 см, середньої статури, обличчя смугляве. Був одягнутий у чорну куртку та сіру шапку. Разом із ним був хлопчик на вигляд 7-8 років.

Якщо ви маєте інформацію, яка допоможе у розкритті злочинів, правоохоронці просять повідомляти за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію “102”.

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