Жителька Тернополя попереджає батьків про підозрілі таблетки, які знайшов її син на дитмайданчику.

В одній з місцевих інтернет-спільнот жінка розповіла, як її 2-річна дитина ледь не з’їла невідомі пігулки, розкидані на майданчику на вул. Володимира Великого неподалік маркету “АТБ”.

Тернополянка підозрює, що таблетки можуть бути наркотичними і застерігає інших батьків, пишуть Тернополяни.

“Це ж може бути, як звичайна вітамінка, що вилетіла із кишені у дитини, так і наркотик, який спеціально порозкидали бариги, але чи це, чи те, може призвести до великої біди…Я закликаю, дітки, будьте обережні, не піднімайте нічого незнайомого із землі, підлоги тощо, і не беріть у незнайомих чи малознайомих людей всяку “всячину”, і батьки пильнуйте своїх чад, вони найдорожче, що в нас є, поговоріть з ними про це”, – йдеться у дописі.