Пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту, є передчасним та необґрунтованим.

Так вважає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, слова якого наводить МВС, передає УНН.

“Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати на нього”, — заявив міністр.

Аваков наголосив також, що право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення меж необхідної самооборони, — кожному гарантоване Законом. І додав, що слідство цього інциденту буде передане до Головного слідчого управління Нацполіції.

“Справа про вторгнення на територію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче Управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту — на особисте зобов’язання”, — зазначив Аваков, додавши, що “слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним”.

Нагадаємо, 2 травня у Тернопільській області атовець, захищаючи себе та матір від нападу шістьох нетверезих ровесників, ножем травмував одного з них. Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові.

За даними поліції, двадцятичотирирічний підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Чоловіку оголосили підозру згідно статті 118 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

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