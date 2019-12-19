Нещодавно тернополяни змогли побачити випуск популярного тревел-шоу “Вдома краще! Тернопіль”. Автори програми – відомі мандрівники, які створюють програму “Орел і решка”.

Три дні знімальна група досліджувала Тернопіль і шукала туристичні принади міста.

“Нам приємно, що наше Файне місто так високо оцінили телемандрівники, адже було озвучено дуже багато приємних слів про різні локації Тернополя”, – відзначили з цього приводу у міській раді.

Втім один момент видався журналістам нелогічним: мова йде про оновлені ділянки вулиці Чорновола, де облаштована велодоріжка. Дійсно, тут не понижували бордюрів.

Як зазначає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський, проєктом передбачено, що перехрестя вулиць Коперника – Чорновола буде підвищеним. Тому відмітки усіх бордюрів зроблені з цим розрахунком. Проєкт мав бути втіленим в цьому році, однак зараз ще тривають перемовини – чи варто піднімати саме перехрестя, чи все ж зручніше буде опустити бордюри до відмітки заввишки 5 см до існуючого асфальту.

“Після перемовин з проєктантами та профільними фахівцями ми приймемо остаточне рішення, – зазначив Олег Соколовський. – Зараз у процесі розробки програма “Доступне місто”, в рамках якої планується у наступному році в Тернополі масштабно понижувати бордюри та облаштовувати пандуси”.

Відтак, у міськраді пропонують тернополянам надати власні пропозиції для вирішення питання щодо перехрестя вулиць Коперника – Чорновола, а також пропозиції щодо пандусів та пониження бордюрів на інших локаціях міста. Пропозиції та зауваження надсилайте на електронну скриньку gkge@ukr.net або телефонуйте за номером телефону: (0352) 52 58 48.