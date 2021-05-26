“Відкритий чемпіонат Асоціації гирьового спорту України” в Ужгороді зібрав спортсменів з різних регіонів. 13-річна збаражанка Анастасія Гераус виборола бронзову медаль.

Дівчина навчається у Збаразькому ліцеї. Здобувши призове місце, Настя внесла свій вклад у вдалий виступ збірної команди Тернопільської області, яка стала бронзовим призером у загальнокомандному заліку Чемпіонату. За словами тренера, дівчина наполеглива і талановита, завжди багато працює. Доклавши максимум зусиль, вона виборола бронзові нагороди Чемпіонату України (3 місце) у змаганнях серед юніорів, дівчат вагової категорії до 58 кг., з результатом 54 підйоми гирі вагою 16 кг. у вправі «ривок».

Загалом у змаганнях взяли участь близько 90 спортсменів з 10 областей України. Змагання були відбірковими до Чемпіонату Світу з гирьового спорту за версією Всесвітньої федерації гирьового спорту «WKSF», який проходитиме 16-18 липня 2021 року у м. Ванцагелло (Італія).