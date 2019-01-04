Підліток тричі обкрадав будинок підприємця

04/01/2019 Розмір тексту:

Раніше ми уже повідомляли, що поліцейські Борщівського відділення поліції викрили неповнолітнього, який 19 грудня поцупив у селі Іване Пусте з помешкання підприємця понад 42 тисячі гривень. У ході слідства правоохоронці з’ясували, що одинацятикласник тоді не вперше обікрав сусідів, доведено, що таких випадків було ще два. Загалом парубок поцупив 54 тисячі гривень та 600 євро.

– Нам вдалося з’ясувати, що хлопець товаришував із сином потерпілих, відтак часто бував у них в гостях, знав, де господарі ховають ключ і зберігають гроші, – розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. – Перші два рази, аби проникнути до помешкання, користувався ключем, коли ж потерпілі запідозрили неладне і переховали його, потрапив до будинку через підвальне приміщення, витиснувши раму пластикового вікна.

Господарі не одразу звернулися до правоохоронців, адже слідів проникнення чужого до оселі не було. У зникненні грошей потерпілі спочатку навіть запідозрили власного сина, та правда таки розкрилася – третя крадіжка у день Святого Миколая виявилася для юного злодія останньою. Вже наступного дня правоохоронці вийшли на його слід.

Викравши велику суму грошей, зловмисник розкошував у райцентрі разом із старшим знайомим, гроші вони тринькали на розваги, випивку, вгощання друзів. Залишок коштів поліцейські вилучили, ще частину родичі крадія вже відшкодували потерпілим.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка поєднана з проникненням у житло.