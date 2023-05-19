Підліток на скутері збив хлопчика на велосипеді: обидва у лікарні

З переломами та іншими тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала десятирічного хлопчика.

Травми дитина отримала 17 травня увечері на Зборівщині, повідомляють у поліції

За попередньою інформацією, в одному із сіл Залозецької територіальної громади водій скутера Suzuki Pioneer, 2008 року народження, не впорався з керуванням та допустив зіткнення велосипедистом, який рухався на зустріч.

В результаті ДТП велосипедиста госпіталізували до травматології, а водія скутера – в хірургію.