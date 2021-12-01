15-річні підлітки вночі проникли до магазину, що в селі Лідихів, і винесли звідти товару на 24 тисячі гривень.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернувся власник крамниці, що в селі Лідихів, і повідомив про те, що в ніч з 27 на 28 листопада невідомі особи проникли в торгове приміщення, пошкодивши вхідні двері, та викрали товару на 24 тисячі гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до крадіжки причетні двоє 15-річних парубків. Один – мешканець села Лідихів, інший – сусіднього села Будки. Неповнолітні ножем вирізали отвір у вхідних дверях, проникли до торгового закладу, зібрали у мішок чіпси, горішки, шоколад, алкоголь та інший товар, і один з них заховав це у себе вдома. Речові докази вилучили поліцейські.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу. За скоєне школярам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.