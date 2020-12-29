У ніч на 27 грудня з двох приватних господарств у селі Садки Шумського району зникли коні. Невідомі вивели лошаків з підсобних будівель і за тваринами слід прохолов.

Після звернень потерпілих місцеві поліцейські активно взялися працювати над розкриттям злочинів, і того ж дня не лише викрили зловмисників, а й повернули крадене господарям.

Як з’ясувалося, причетними до крадіжки виявилися двоє неповнолітніх жителів села Дедеркали. Серед ночі 16-річний та 15-річний підлітки прийшли до сусіднього села і подалися до чужих господарств. Через декілька хвилин зустрілися, кожен ведучи на повідку коня. Як згодом пояснили, мали намір продати тварин і за виручені гроші відсвяткувати Новий рік.

Плани зловмисників уже майже здійснилися: знайшли номер телефону заготовачів, зв’язалися з ними і ті вже навіть прямували до Дедеркал, де в закинутому обійсті неповнолітні тримали крадений товар. Проте дорогою покупців зупинили поліцейські, пояснили, що сталася крадіжка, шукають двох коней та попросили повідомити у випадку, якщо хтось намагатиметься здати тварин.

Так плани неповнолітніх збагатитися зруйнувалися. Тепер обоє нестимуть відповідальність за вчинення крадіжки з проникненням. Зловмисникам інкриміновано частину 3 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування. Крадених коней поліцейські повернули господарям.