«Снігохід-2020» – зимові змагання для підлітків організовують на Тернопільщині. Турнір відбудеться 7 – 8 лютого. Взяти участь зможуть хлопці і дівчата від чотирнадцяти років.

Змагання «Снігохід-2020» відбуваються з ініціативи Тернопільського «Пласту» і Молодіжного Націоналістичного Конгресу. Зареєструватися можна до 25-го січня, – розповідає голова оргкомітету Микола Бігус. Організаційний внесок становиться 200 грн. з кожного учасника команди.

«Участь у змаганнях можуть брати всі охочі віком від 14 років. Змагатися можна в одному із трьох заліків: пішохідному для любителів (3-4 учасники), пішохідному для професіоналів (2-4 учасники) або заліку для бажаючих позмагатись на лижах (якщо буде 3 і більше команд). Допускаються мішані склади команд. Який залік вибирати: для професіоналів чи любителів – залежить лише від твоєї самооцінки і готовності здолати труднощі. Зголошення приймаються до 25 січня включно. У випадку реєстрації і подання внеску з 26 січня його розмір становитиме 300 грн. ІХ зимові змагання з мандрівництва “Снігохід 2020” – то є ліпший друг зимових вихідних. Клич друзів, створюйте команду та заповнюйте реєстраційну форму».

Зареєструватися для участі у зимових змаганнях можна онлайн: https://forms.gle/Rj12Gi6zMvgFcKUY6.

Софія Романська