«Пакетам – торба», – акцію під такою назвою організували у Тернополі працівники облдержадміністрації. Вони роздавали тернополянам екосумки та пропонували відмовитися від використання поліетиленових пакетів.

Боротьба за відмову від поліетиленових пакетів триває на всеукраїнському рівні. До ініціативи долучилися і на Тернопільщині. Таким чином працівники ОДА намагалися привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля.

«Ми усвідомлюємо, що це глобальна проблема і її не вдасться вирішити за день чи за місяць. Але це наш невеличкий внесок у цю нелегку боротьбу. Звісно, не кожному під силу купити електромобіль, але кожен може відмовитися від поліетилену і в повсякденному житті та використовувати екосумки. Суспільство повинне усвідомити, що саме ми створюємо те середовище, в якому живемо і житимуть наші діти. Нашою зброєю повинен бути девіз «Пакетам – торба», – зазначив начальник управління ЖКГ та енергозбереження ТОДА Дмитро Пастернак.

Поліетиленові пакети становлять загрозу навколишньому середовищу, – наголошували під час акції «Пакетам торба». Активісти переконані: вирішити проблему допоможуть екосумки, що передбачають багаторазове використання. Відтак сьогодні у Тернополі волонтери роздали п’ятсот екосумок перехожим. Акцію приурочили Дню Святого Миколая.

Софія Романська