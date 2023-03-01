Під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, загинув мешканець села Теофіпілка Федчук Олег Миколайович. Бійцю було 44 роки.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Козівської селищної ради.

“Олег так любив цей світ, любив Україну! Був туристом й підкорив не одну вершину. Тепер перед ним стелиться вічна дорога у Небесах.

Співчуваємо рідним та розділяємо біль втрати…

Щирий, добрий. Справжній! – так пишуть про Олега друзі… Таким він залишиться у наших серцях! Дякуємо Герою!”, – ідеться у зверненні.

Вічна пам’ять Захиснику!