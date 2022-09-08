Підірвався на міні: на фронті загинув ще один Захисник із Чорткова

Незалежність щодня виборюється кров’ю найкращих синів і дочок України.

Сьогодні на Тернопільщину надійшла чергова жахлива звістка про загибель військовослужбовця Збройних Сил України. На фронті загинув водій гармати артилерійського дивізіону Андрій Скуржанський. Чоловікові був 51 рік. Він проживав у Чорткові.

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Як повідомили у Чортківській міській раді, 7 вересня близько 13-ї години під час проведення рейдових дій у районі Балаклійського району Херсонської області Андрій Скуржанський підірвався на мінно-вибуховому пристрої, у результаті чого отримав поранення, несумісні з життям.

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У чоловіка залишився батько, дружина та донечка.

“Чортківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Андрія. Не забудемо про Його подвиг та мужність…

Про дату зустрічі загиблого Героя та чину похорону повідомимо згодом”, – зазначають у міськраді.

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