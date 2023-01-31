Підірвався на міні: на Донеччині загинув боєць єгерської бригади імені Олекси Довбуша з Тернопільщини

Неймовірно боляче, що гинуть найкращі сини України, справжні патріоти нашої Батьківщини. Сумно, боляче й скорботно…

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув житель села Кровинка, солдат Андрій Крупський, 1985 р. н.

Про це повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради.

Військовий боронив нашу країну в лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Життя захисника обірвалося 28 січня 2023 року в районі населеного пункту Павлівка Донецької області внаслідок мінно-вибухової травми несумісної з життям.

Теребовлянська міська рада висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

“Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести біль втрати рідної людини, а добрий, світлий спомин про Андрія Крупського назавжди залишиться у наших серцях.

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Вічна пам’ять і слава Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці органу місцевого самоврядування.