Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя одного із сіл Тернопільського району, який через необережне поводження з вибуховим пристроєм привів у дію гранату, внаслідок чого отримали травми 5 постраждалих.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що 2 січня 2019 року близько 22 години у с. Колодіївка Підволочиського району пролунав вибух гранати у житловому будинку. Причиною вибуху було випадкове приведення у дію гранати особою, що не мала дозволу на зберігання вибухового пристрою та не мала навичок поводження з подібними предметами.

В результаті вибуху наступальної осколкової ручної гранати РГН трьом підліткам, які були на той час у приміщенні, спричинено тяжкі тілесні ушкодження, ще одному юнакові – тілесні ушкодження середньої тяжкості. Хлопець, який приніс у будівлю гранату також отримав травми.

Завершено слідство за 128 КК України (необережне тяжке та середньої тяжкості тілесні ушкодження). Справу щодо незаконного зберігання вибухового пристрою скеровано до суду ще раніше.