Підозрювані заради власного збагачення вимагали у місцевих підприємців величезні суми грошей. Обом загрожують чималі терміни ув’язнення.

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому щодо групи осіб, які займалися вимаганнями. У ході досудового розслідування було встановлено, що 64-річний фігурант, залучивши до справи 47-річного спільника, вимагали у жителя обласного центру 85 тисяч доларів. Аби довести серйозність своїх злочинних намірів, – встановили саморобний вибуховий пристрій на автомобіль потерпілого. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав, лише механічних пошкоджень зазнав транспортний засіб.

Потерпіла від злочинних дій старшого зі зловмисників ще одна тернополянка. У жінки лиходій вимагав 250 тисяч євро. Окрім постійних погроз розправою, які фігурант надсилав у вигляді смс-повідомлень, була й реальна загроза життю – одного дня батьки потерпілої виявили прив’язану до воріт приватного господарства гранату. Експертиза підтвердила, що це осколковий вибуховий пристрій, який в будь який момент міг здетонувати.

За вчинене 64-річному підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Йому оголошено підозру одразу за чотирьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими пристроями), ч. 1 ст. 263-1 КК (незаконне виготовлення вибухових пристроїв) ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 189 (вимагання з погрозою вбивства та насильства, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху).

47-річному спільникові теж загрожує чималий термін. Санкція інкримінованої йому статті – ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює обласна прокуратура.