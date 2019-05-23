Авіаційну бомбу, яку знайшли напередодні у центрі Тернополя, сьогодні контрольовано підірвали піротехніки.

Нагадаємо, 22 травня на вулиці Доли на будівельному майданчику знайшли підозрілий предмет і повідомили рятувальників. Піротехніки прибули на виклик, ідентифікували предмет, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Виявилося, що робітники під час копання котловану натрапили на фугасну авіабомбу радянського виробництва ФАБ-50, часів Другої світової війни. Будівельні роботи одпразу призупили, а місце знахідки огородили та передали під охорону працівникам поліції.

Сьогодні ж 23 травня піротехніки ще раз обстежили територію, обережно, з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки, завантажили авіабомбу в спецавтомобіль та у супроводі співробітників поліції вивезли за межі міста, в безпечне місце, де контрольовано підірвали.