В Антгольці-Антерсельві (Італія) завершилася передостання гонка чемпіонату світу з біатлону.

Жіночий мас-старт на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами виграла норвежка Марте Олсбю Ройселанд, яка з двома штрафними колами подолала дистанцію за 39 хвилин 14 секунд, повідомляє Укрінформ.

Другою з трьома промахами фінішувала італійка Доротея Вірер (20,7 секунди відставання), третьою – шведка Ганна Еберг (-26,1), у пасиві якої 3 штрафних кола.

Єдина представниця України Олена Підгрушна з двама колами штрафу закінчила гонку 24-ю серед 30 учасниць.

Чоловіча гонка з масовим стартом на 15 км, яка розпочнеться о 16.00 за київським часом, пройде за участю ексчемпіона світу українця Дмитра Підручного.

Біатлонний сезон продовжить чемпіонат Європи, який з 26 лютого по 1 березня прийматимуть Раубічі (Білорусь).

Попереду також заключні етапи Кубка світу у чеському Нове-Мєсто (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) та норвезькому Голменколлені (20-22 березня).

Наступний чемпіонат світу у 2021 році пройде у Поклюці (Словенія).