На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті (Фінляндія) в п’ятницю, 13 березня, відбудеться жіноча спринтерська гонка на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

Україну в спринті представлятимуть Юлія Джима (25-й стартовий номер), Анастасія Меркушина (51), Віта Семеренко (70), Олена Підгрушна (79) і Валя Семеренко (89), повідомляє Укрінформ.

Гонка розпочнеться о 16.30 за київським часом.

У програмі фінського етапу Кубка світу також гонки переслідування (14 березня), одиночна змішана та змішана естафети (15 березня).