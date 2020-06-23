Підйом рівня води ймовірний на Дністрі через добігання паводкової хвилі.

Про це повідомили в управлінні ДСНС області. Цієї доби на Тернопільщині передбачають значні дощі, а також грози і шквали.

«Циклони доходять до території України. Вони приносять велику кількість опадів, сильні вітри, шквали. Оскільки зустрічається добре прогріте континентальне повітря з прохолодним вологим повітрям, яке рухається в нашу сторону з атлантичного океану. Завжди на стику таких різних повітряних мас відбуваються різноманітні надзвичайні кліматичні ситуації. Минулого тижня в нас температура повітря була 33 градуси, цього тижня прийшов вологий фронт і температура знизилася, а також проходять значні дощі, які можуть призводити до підтоплень», – пояснює доктор географічних наук, професор Любомир Царик.

Жителям краю рекомендують бути обережними під час дощів і загрози підтоплень. Мешканцям низин радять заздалегідь підготувати документи, цінності, гроші, ліки, продукти на три доби. До прибуття допомоги варто залишатися на верхніх поверхах, горищах та сигналізувати рятувальникам, щоб вони змогли швидко вас знайти.

Софія Романська