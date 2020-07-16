15 липня до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про дим із вікна шостого поверху на вул. Симоненка.

До місця події направлено два відділення частини спеціальної пожежної техніки та співробітників оперативно-координаційного центру Управління. В ході розвідки рятувальники виявили осередок задимлення й у складі ланки ГДЗС, за допомогою спеціального обладнання відкрили двері та проникли в помешкання, звідки виходив дим.

Як вдалось встановити, задимлення утворилось в кухні, внаслідок підгоряння їжі. Поряд, на підлозі, співробітники ДСНС виявили власницю помешкання, громадянку 1938 року народження. Жінка перебувала при свідомості, однак зазнала отруєння продуктами горіння та самостійно не могла пересуватись. За допомогою спеціальних нош потерпілу винесли на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги, які шпиталізували її до лікувального закладу.

Всього на місці події працювали 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.